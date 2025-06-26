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Временные ограничения на работу введены в аэропорту Внуково, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС). Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Кореняко подчеркнул, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Калуги. Воздушная гавань также временно не принимает и не выпускает гражданские рейсы.

Кроме того, Росавиация обновила указания (NOTAM) для российских самолетов и вновь предписала не выполнять полеты в пространства Иордании, Ирака и Ирана. Помимо этого, российским перевозчикам запрещено выполнять полеты в или из аэропортов Ирана. Меры будут действовать до 02:59 4 июля.