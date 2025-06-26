Временные ограничения введены в аэропорту Калуги

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Временные ограничения на работу введены в аэропорту Калуги, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС). Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее подобные ограничения были сняты в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска. Воздушные гавани этих городов вернулись к работе в штатном режиме.

Кроме того, Росавиация продлила запрет на ночные полеты в Израиль до 12 июля. Рейсы запрещены с 01:00 до 07:00. В ведомстве уточнили, что могут быть и другие ограничения.