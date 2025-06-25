Росавиация продлила запрет на полеты над Иорданией, Ираком и Ираном

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Росавиация обновила указания (NOTAM) для российских самолетов и вновь предписала не выполнять полеты в пространства Иордании, Ирака и Ирана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Помимо этого, российским перевозчикам запрещено выполнять полеты в или из аэропортов Ирана. Меры будут действовать до 02:59 4 июля.

В связи с изменениями авиакомпаниям рекомендовано выбирать альтернативные маршруты.

При этом перевозчики могут выполнять полеты в аэропорты Израиля, однако рейсы запрещены с 01:00 до 07:00. Также можно использовать воздушное пространство еврейского государства.

"Решение о выполнении рейсов в Израиль в остальное время, с 07:00 до 01:00, российским компаниям необходимо принимать в том числе с учетом рекомендаций, изложенных в руководстве ИКАО (Международная организация гражданской авиации. – Прим. ред.) по оценке факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи них", – говорится в сообщении.

Указания с соответствующими рекомендациями действительны до 02:59 12 июля.

Кроме того, как уточнила Росавиация, введенный временный запрет на проведение полетов в пространстве Катара отменен. Рейсы разрешены.

"В случае изменения ситуации информация будет оперативно доведена до российских эксплуатантов воздушного транспорта", – указало агентство.

Вместе с тем ранее в связи с происходящим на Ближнем Востоке Росавиация призвала российские авиакомпании не выполнять рейсы в воздушном пространстве Израиля, Ирана, Катара, Ирака и Иордании. Ожидалось, что ограничения будут действовать до особых указаний, предположительно, до 02:59 по московскому времени 26 июня.

Ирано-израильский конфликт обострился после нанесения еврейским государством ударов по ядерным объектам Исламской Республики. В ответ Иран также нанес по противнику удары.

Позже США атаковали три иранских ядерных объекта, на что Тегеран ответил ударами по американским базам в Катаре и Ираке.

25 июня президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация между Израилем и Ираном разрешена. Глава Белого дома допустил, что Израиль и Иран могут возобновить конфликт в скором времени, однако в настоящее время они истощены.

