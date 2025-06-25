Трамп заявил о разрешении ситуации между Израилем и Ираном

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Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация между Израилем и Ираном разрешена, указав, что не ожидает возобновления боевых действий.

По его словам, Вашингтон может повторить удары по ядерным объектам при условии, что Тегеран не откроет доступ к своим обогащенным материалам, которые находятся под десятками метров горных пород, бетона и стали.

"Американские удары отбросили на многие годы возможность Ирана разрабатывать ядерное оружие. Это достижение может происходить бесконечно, если Иран не даст доступа к ядерным материалам, чего он не делает", – цитирует главу Белого дома РИА Новости.

Более того, Трамп допустил, что Израиль и Иран могут возобновить конфликт в скором времени, однако в настоящее время они истощены и не планируют продолжать боевые действия.

"Они сражались весьма яростно, очень жестоко, и оба были удовлетворены тем, что разошлись по домам. Может ли это начаться снова? Думаю, когда-нибудь может", – подчеркнул американский лидер.

Глава государства добавил, что США намерены провести переговоры с Ираном и подписать договоренность на следующей неделе.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 13 июня, когда еврейское государство нанесло удары по военным объектам Исламской Республики. В ответ Иран атаковал израильскую территорию.

Спустя время к конфликту присоединились США, атаковав три иранских ядерных объекта в Фордо, Натанзе и Исфахане. В ответ на это Исламская Республика провела военную операцию "Хорошая весть о победе", нанеся удары по американским базам в Катаре и Ираке.

Трамп 24 июня заявил о достижении соглашения о прекращении огня между Ираном и Израилем.

