Пентагон начал расследование утечки данных об ударах по Ирану

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Минобороны и Федеральное бюро расследований (ФБР) США начали расследование ситуации вокруг утечки в СМИ данных об американских ударах по Ирану. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в ходе саммита НАТО в Гааге.

"Эта информация предназначалась для внутренних целей, оценки нанесенного ущерба", – цитирует его ТАСС.

Хегсет добавил, что CNN и другие СМИ пытаются раскрутить эту ситуацию, чтобы создать плохое впечатление о президенте США Дональде Трампе, тогда как операция имела колоссальный и оглушительный успех. Глава Пентагона уверен, что американские бомбы попали точно по целям.

Трамп, в свою очередь, отметил, что Минобороны пока не располагает полной информацией о масштабах ударов по ядерным объектам Ирана. Американский лидер предположил, что вскоре Израиль сообщит детали, так как у премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху якобы есть свои люди, которые вовлечены в эту ситуацию.

Кроме того, ядерная программа Ирана была отброшена на десятилетия, уверен Трамп.

"Не думаю, что они когда-либо возобновят ее снова", – сказал президент США.

Ранее СМИ рассказывали, что утечка доклада Пентагона сорвала триумф Трампа на саммите НАТО. Дело в том, что американские журналисты распространили отчет Минобороны, в котором говорилось о неэффективности атак США на Иран. В частности, удары лишь на время отсрочили создание Исламской Республикой ядерного оружия.

Утечка произошла за несколько часов до появления Трампа на саммите НАТО. После этого американский лидер раскритиковал СМИ и обвинил их в распространении фейков.

США атаковали ряд ядерных объектов Ирана 22 июня. Через несколько дней, 24 июня, Тегеран и Тель-Авив согласились полностью прекратить огонь. Сообщалось, что перемирие было нарушено, но затем стороны подтвердили прекращение огня.

