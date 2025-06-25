NYT: триумф Трампа на саммите НАТО сорван утечкой доклада об ударах по Ирану

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Утечка доклада Пентагона сорвала триумф американского лидера Дональда Трампа на саммите НАТО в Гааге после "исторических" атак США по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на газету The New York Times.

В отчете разведывательного управления Пентагона, который распространился в СМИ, говорилось о неэффективности атак США на Иран. В документе было указано, что нанесенные удары лишь на время отсрочили создание Тегераном ядерного оружия, поскольку основные компоненты, необходимые для программы, не пострадали.

Утечка произошла за несколько часов до появления Трампа на саммите НАТО. По версии журналистов, этот инцидент омрачил настроение американского лидера и нанес удар по его имиджу.

После этого президент США раскритиковал телеканал CNN и газету The New York Times, обвинив их в распространении фейков и информационном сговоре. По его словам, данные издания "унизили один из самых успешных ударов в истории". Он подчеркнул, что все ядерные объекты Ирана уничтожены.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после того, как в ночь на 13 июня Израиль атаковал военные объекты Ирана. В ответ Исламская Республика нанесла удары по территории еврейского государства.

Спустя время к конфликту присоединились американские военные, которые атаковали три ядерных объекта Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. В ответ республика реализовала военную операцию "Хорошая весть о победе", нанеся удары по базам США в Катаре.

Трамп 24 июня заявил о достижении соглашения, в рамках которого стороны прекратят боевые действия. Израиль поддержал эту инициативу, но предупредил, что отреагирует в случае нарушения данного режима. Иран тоже заявил о перемирии в конфликте.

При этом глава Минобороны Израиля Исраэль Кац сообщал о нарушении Ираном режима прекращения огня и поручал нанести ответные удары. Глава Белого дома остался недоволен и еврейским государством, и Исламской Республикой после произошедшего.

Особое возмущение президент США высказал Израилю, попросив страну успокоиться. Он призвал еврейское государство не наносить удары по Ирану, так как это будет расцениваться как серьезное нарушение режима прекращения огня.

После этого, по словам Трампа, израильская сторона отказалась от атак. Американский лидер уточнил, что перемирие продолжает действовать. Однако СМИ заявляют, что Израиль все же нанес ограниченный удар по Ирану.

