Временные ограничения на работу аэропортов Внуково и Калуга сняты

Фото: 123RF/girich

Сняты временные ограничения на работу аэропортов Внуково и Калуга, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения вводились ночью 26 июня для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС). Воздушные гавани возобновили прием и выпуск самолетов.

Кореняко подчеркнул, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее крупнейшая авиакомпания Израиля "Эль Аль" заявила, что прямые регулярные авиарейсы из Тель-Авива в Москву возобновятся с 1 июля. После объявления перемирия на Ближнем Востоке воздушное пространство для гражданских самолетов уже открыли не только Иран и Израиль, но и соседние страны.