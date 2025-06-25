Штрафы за отказ остановиться по требованию полиции вырастут в десять раз

В России в ближайшее время значительно увеличатся штрафы за неостановку по требованию сотрудников полиции. Сейчас за такое нарушение водитель платит от 500 до 800 рублей, но вскоре сумма штрафа вырастет до 7–10 тысяч рублей. При повторном нарушении предусмотрено лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.

Также Госдума приняла законопроект, разрешающий ГАИ аннулировать уже выданные водительские удостоверения, если при медицинском осмотре обнаружены противопоказания к управлению транспортом – например, ухудшение зрения. Под аннулирование подпадают и случаи, когда водитель получил направление на медосвидетельствование, но не явился.

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