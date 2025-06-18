Удобный подъезд появится у 35 домов по программе реновации в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты обустроят удобный подъезд к 35 домам, построенным в рамках столичной программы реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Работы запланированы в нескольких административных округах города. 10 подъездных дорог появятся на востоке Москвы, еще по 5 – в Южном, Юго-Восточном и Северо-Западном округах, по 3 – на юго-западе и севере города, по 2 – в Западном округе и по 1 – в Северо-Восточном округе и Зеленограде.

"Работы уже ведутся на 16 объектах", – приводит слова Бирюкова пресс-служба комплекса городского хозяйства города.

Всего планируется построить около 10 километров автодорог общей площадью 63 тысячи квадратных метров при ширине проезжей части в 6 метров. При этом ширина тротуаров в среднем будет составлять 1,2 метра, а их общая протяженность – порядка 23 километров. Площадь, в свою очередь, достигнет около 27 тысяч "квадратов".

Уточняется, что постройка новых домов по реновации идет не только на стартовых площадках, но и на месте сноса устаревших и расселенных домов. Так как дворы были спроектированы свыше 60 лет назад, эти территории в массе не приспособлены для проезда строительной и современной пожарной техники.

Постройка новых подъездных домов позволит решить этот вопрос. Затем эти транспортные объекты включат в транспортную систему районов. Кроме того, при обустройстве подъездов будут установлены почти 230 фонарей с энергоэффективными светильниками.

Вместе с тем воздушные линии электропередач будут перенесены в кабельную канализацию. При этом планируется разбить почти 60 тысяч квадратных метров газона и провести озеленение территорий.

Ранее стало известно, что еще три участка в Бирюлеве Восточном реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Зоны находятся на территории бывшей промзоны Ленино. Там появится современный жилой квартал, в том числе для целей программы реновации. Около новостроек будут три детских сада на 850 воспитанников, крытый каток и другие объекты.

