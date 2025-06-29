"Мой район. Новости": Мосфильмовскую улицу продлят

В районе Раменки продлят Мосфильмовскую улицу. Часть будущего участка пройдет по двум новым мостам. После обновления водители смогут выехать на Южную рокаду, Аминьевское шоссе и улицу Лобачевского. Кроме того, у москвичей появятся новые маршруты для передвижения на общественном транспорте.

Всего в ближайшие 2 года в столице планируют построить более 260 километров дорог. Например, на востоке Москвы появятся эстакады возле МСД, на участке шоссе Энтузиастов и МКАД проведут реконструкцию, а в районе станций "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" обновят улично-дорожную сеть.

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