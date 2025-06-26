В Москве переразметят участок Носовихинского шоссе на развязке с МКАД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) разработал проект по переразметке участка Носовихинского шоссе на развязке с МКАД. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"По новой схеме добавятся повороты и развороты, а также полосы движения. Ожидаем, что в результате водители смогут экономить в пути до 7 минут, а пробег сократится на 350 метров", – отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В частности, появится новый поворот налево из правого ряда для тех, кто едет с МКАД на шоссе для поворота на Юбилейный проспект. Это также поможет снизить аварийность участка.

Появится третья полоса по направлению в центр, а также новый регулируемый поворот с возможностью разворота из своего ряда перед съездом на Молодежную улицу. Дополнительно возведут светофор на съезде с Носовихинского шоссе в сторону Суздальской улицы.

"Пользоваться новыми маршрутами можно будет после установки знаков и подключения светофоров. Завершить работы планируют в середине июля", – добавили в Дептрансе.

Ранее ЦОДД разработал сразу 7 проектов по переразметке дорог на Третьем транспортном кольце (ТТК). Обновленная разметка появится на Ленинградском проспекте, Звенигородском шоссе, между проспектом Генерала Дорохова и Комсомольским проспектом, на Зиловском бульваре, Автозаводской, Южнопортовой, Нижегородской улицах.

