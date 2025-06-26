"Мой район. Новости": электробусы вышли на маршруты № 246 и 816 в Москве

Бесшумные и плавные электробусы вышли на маршруты № 246 и 816 в Москве. Они курсируют от станции метро "Калужская". Теперь жителям 11 районов столицы станет удобнее добираться до работы, поликлиник, парков, культурных центров.

Для комфорта пассажиров в салонах работают системы климат-контроля, а также разъемы для зарядки телефонов. Для маломобильных пассажиров обустроено отдельное пространство.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".