Аэропорт Шереметьево заявил, что скопление пассажиров было временным

Фото: телеграм-канал "Шереметьево"

Скопление пассажиров в столичном аэропорту Шереметьево было временным, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что пассажиры сразу нескольких рейсов свыше 2 часов не могут пройти паспортный контроль в столичной авиагавани.

В пресс-службе аэропорта объяснили, что скопление людей в период с 14 до 15 часов 29 июня было вызвано одновременным прибытием большого числа пассажиров 7 международных рейсов. Более тысячи из них прибыли в течение 15 минут.

Но ожидание в зоне паспортного контроля для россиян не превышает 30 минут, а для иностранцев – не более 40 минут, что соответствует регламентам. Для обслуживания пассажиров работают 33 кабины паспортного контроля.

"​В настоящий момент скоплений пассажиров нет", – отметили в Шереметьево.

До этого временные ограничения на взлет и отправление самолетов вводились в аэропорту Калуги, а также во Внуково. Это было необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Затем все ограничения были сняты.

