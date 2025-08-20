Обновление асфальта на Садовом кольце выполнено на 80%

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Работы по замене асфальта на Садовом кольце в Москве выполнены на 80%, сообщила пресс-служба столичного комплекса горхозяйства со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Вице-мэр уточнил, что содержанию городских дорог уделяется особое внимание. Каждый год в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону проводятся мероприятия по обновлению асфальта. В этом году масштабные работы идут на Садовом кольце, где отремонтируют 28 участков общей площадью почти 500 тысяч квадратных метров.

В данный момент ремонт ведется на улицах Земляной Вал и Зубовской, Смоленской и Смоленской-Сенной площадях, Зубовском и Смоленском бульварах. Кроме того, запланирована замена дорожного полотна на Крымском валу, одноименных мосту и площади, а также в Калужском тоннеле.

Одной из причин ремонта дорог является колейность, которая появляется из-за интенсивного движения автомобилей. Она мешает водителям и может негативно отразиться на безопасности дорожного движения.

Специалисты регулярно проверяют состояние покрытия магистралей, следят за истечением гарантийного срока и своевременно осуществляют замену. Ремонт дорог проводится преимущественно ночью, когда мало машин.

Работы проходят в несколько этапов. Сначала удаляется верхний слой асфальта и приводятся в порядок смотровые колодцы и дождеприемные решетки. Затем укладывается новое покрытие и наносится разметка.

"Для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяем современные технологии и используем собственные асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу", – добавили в пресс-службе.

На Садовом кольце также добавят полосы и сделают новый разворот. Благодаря этому пропускная способность магистрали увеличится в среднем на 15%. Новая схема движения начнет действовать в конце августа.