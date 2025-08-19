Новый разворот и полосы сделают на Садовом кольце

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Садовом кольце добавят полосы и сделают новый разворот, сообщает Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

На магистрали реализуется еще один проект ЦОДД по переразметке. На Зубовском бульваре в районе дома 4, строения 1, с внешней стороны Садового кольца появится разворот из 2 полос.

Для безопасного маневра светофор дополнят секцией на сигнал разворота. У водителей появится удобный маршрут въезда на улицу Пречистенку от Смоленского бульвара с внешней стороны Садового кольца. Благодаря этому водители будут экономить в пути от 3 до 7 минут.

В департаменте добавили, что дополнительные полосы сделают из двух существующих разворотах в районе Зубовской площади и Зубовского бульвара перед улицами Зубовской и Пречистенкой. Развернуться их них можно будет из двух полос, они будут расположены недалеко друг от друга, чтобы водители не нарушили траекторию движения.

Благодаря реализации проектов пропуская способность Садового кольца увеличится в среднем на 15%, рассказал аммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Кроме того, из-за добавления второй полосы на развороте поместится в 1,5 раза больше машин, которые не будут мешать основному потоку.

Новая схема проезда начнет действовать в конце августа, после установки дорожных знаков и подключения светофоров.



Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Ранее на Садовом кольце открыли еще два новых разворота. Один из них появился перед проспектом Академика Сахарова и ведет на внешнюю сторону Садового кольца. Теперь автомобилисты могут свернуть на Большую Спасскую улицу и 1-й Коптельский переулок, после чего выехать на проспект Мира.

Второй разворот обустроили на том же участке, однако он направлен на внутреннюю сторону Садового кольца. Проезжая по нему, водители будут поворачивать на Мясницкую улицу. Изменения схемы позволили разгрузить Орликов переулок и улицу Сретенку.

