Движение в Хамовниках перекроют из-за автопробега 21–22 августа

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Хамовниках в ночь на 22 августа перекроют движение из-за автопробега ко Дню Государственного флага РФ. Об этом сообщает Дептранс Москвы со ссылкой на ЦОДД.

Уточняется, что движение будет закрыто с 20:00 21 августа до 01:00 22 августа:



на Большой Пироговской улице от улицы Еланского до Зубовской улицы;

на Зубовской улице от Большой Пироговской улицы до Зубовского бульвара.

Кроме того, на данных участках временно запретят парковку с 00:01 21 августа до окончания мероприятия.

Ранее водителей предупредили, что с 22:00 7 августа до 10:00 11 августа боковой проезд Садового кольца рядом с домом 1 у Кудринской площади будет временно закрыт для движения автомобилей в связи с празднованием Дня физкультурника.

В связи с изменением схемы движения автомобилистов попросили заранее планировать маршрут.