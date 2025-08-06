Движение транспорта на Крылатской улице закроют из-за триатлона 9 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта на улице Крылатской будет временно закрыто в субботу, 9 августа. Об этом сообщил Дептранс Москвы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Изменения связаны с проведением чемпионата России по триатлону.

Для проезда будут недоступны участки от дома 2А до дома 14 на улице Крылатской и в местном проезде между домом 2А и домом 2С2 с 07:00 до 13:00. Также с 00:01 и до окончания мероприятия на территории будет запрещена парковка.

Горожан призвали быть бдительными и заранее планировать маршрут с учетом ограничений.



Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Ранее москвичей попросили в течение среды, 6 августа, отказаться от личных автомобилей и пересесть на метро. Дептранс уточнил, что это связано с локальными ограничениями движения в городе. Также отмечалось, что в столице могут возникнуть заторы из-за мелких ДТП и ремонтных работ.