Москвичей призвали пересесть на метро из-за локальных затруднений в городе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал москвичей и туристов использовать метро для передвижений по городу 6 августа, предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

Ведомство обратило внимание, что в течение дня на городских дорогах могут возникнуть локальные затруднения. Метро поможет сэкономить время в пути.

В Дептрансе отметили, что на дорожное движение могут повлиять небольшие аварии или ремонтные работы. Вместе с тем водителям рекомендовали сохранять внимательность за рулем, соблюдать скорость и дистанцию с другими участниками дорожного движения, а также не отвлекаться на телефон во время поездок и планировать маршруты заранее.

Круглосуточный мониторинг ситуации на дорогах осуществляют ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД.

Ранее водителей предупредили об изменении схемы движения на 2-й Новорублевской улице. Сейчас там организовано двустороннее движение, которое проходит в оба направления между Новорублевской улицей и Обводным шоссе.

Однако с 20 августа автомобилисты смогут проехать только от Новорублевской улицы до Обводного шоссе. Также на участке появится 53 парковочных места, шесть из которых будут обустроены для инвалидов.

