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04 августа, 16:05

Транспорт

Движение по боковому проезду Садового кольца закроют 7–11 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Боковой проезд Садового кольца рядом с домом 1 у Кудринской площади будет закрыт для движения автомобилей 7–11 августа в связи с празднованием Дня физкультурника, сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.

Ограничения будут действовать с 22:00 7 августа до 10:00 11 августа. В связи с изменением схемы движения водителей призвали заранее планировать маршрут.

Празднование Дня физкультурника состоится 9 и 10 августа. На 14 столичных локациях будут представлены свыше 20 видов спорта.

В частности, на Пушкинской площади будут организованы занятия по сайклингу, на площади у "Известий" – состязания по уличному баскетболу, а на Театральной площади – турниры по шахматам.

Помимо этого, для жителей и гостей Москвы пройдет праздничная программа на стадионе "Москвич". Там запланированы спортивные турниры, мероприятия с футболистами МедиаЛиги, будет организована зона граффити.

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