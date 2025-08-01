Движение транспорта ограничат на некоторых участках в ТиНАО 4–5 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Проезд в районе деревень Маврино, Чернецкое и Вяткино в ТиНАО будет частично закрыт для движения с 12:00 4 августа до 02:00 5 августа, сообщается в пресс-службе Дептранса Москвы.

Перекрываться будут два участка. Первый расположен в районе деревни Маврино, второй – от деревни Чернецкое до деревни Вяткино. Закрывать участки будут не более чем на 10 минут. Это связано с проведением киносъемок.

Кроме того, 2 августа в Москве перекроют улицу Ильинку в честь празднования Ильина дня. В период с 06:00 до 13:00 водители не смогут проехать на участке от Новой площади до дома 5 на Красной площади. Также водители не смогут парковаться на этой территории с 00:01 2 августа до завершения мероприятия.

В связи с проведением второго Ночного велофестиваля 2 и 3 августа ограничат движение на Садовом кольце. С 17:00 2 августа и до окончания мероприятия будет ограничено движение на участках Зубовской улицы от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы и Большой Пироговской улицы от улицы Еланского до Зубовской и других.