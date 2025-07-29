Ильинку в центре Москвы перекроют 2 августа из-за праздника

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Улица Ильинка в центре столицы будет перекрыта в субботу, 2 августа, из-за празднования Ильина дня. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

В связи с этим в период с 06:00 до 13:00 водители не смогут проехать на участке от Новой площади до дома № 5 на Красной площади. Кроме того, автомобилистам запретят парковать на данной территории автомобили. Это ограничение будет действовать с 00:01 до завершения мероприятий.

Водителей попросили заранее планировать маршрут с учетом перекрытий.

Ранее движение автотранспорта ограничили на участках Онежской улицы. Для водителей до 31 декабря заблокирован проезд по одной-двум полосам. Перекрытия произошли по причине строительства инженерных сетей. Также временно запрещена парковка.

