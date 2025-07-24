Движение транспорта ограничат на Онежской улице с 24 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение автотранспорта будет ограничено на участках улицы Онежская с 24 июля по 31 декабря, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ограничения связаны с проведением работ по строительству инженерных сетей. Для движения перекроют одну–две полосы на участках улицы Онежская и местных проездов. Также на некоторых участках улицы будет временно запрещена парковка.

Ранее в Дептрансе предупредили о перекрытии движения в районе улицы Бутырская с 24 июля. Ограничения связаны с проведением строительных работ.

Кроме того, с 21 июля временно ограничено движение в районе Открытого шоссе. В этом районе специалисты ведут строительство инженерных сетей.