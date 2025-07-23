Движение поездов ограничат на центральном участке МЦД-2 26 и 27 июля

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Сквозное движение поездов ограничат на центральном участке второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) 26 и 27 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В данный период на Курском направлении будут увеличены интервалы движения на участках от Курской до Курьянова до 2,5 часа и от Курьянова до Царицына – до 1,5 часа. Чтобы добраться до центра города, пассажирам рекомендовано следовать до Царицына и пересаживаться на метро.

Для продолжения движения в сторону Нахабина пассажирам необходимо проезжать до Царицына, пересаживаться на метро и следовать до "Курской", откуда можно пересесть на МЦД-2.

Для поездок по диаметру в сторону Подольска департамент посоветовал следовать от станции метро "Курская" до "Царицыно" и пересаживаться на поезда МЦД-2.

При этом пассажиров предупредили о случаях увеличения интервалов движения до 30 минут на участке от Царицына до Подольска. Кроме того, поезда со стороны Подольска будут следовать преимущественно укороченными маршрутами от и до Царицына, Покровской, Курьянова и Москвы-Товарной, также часть электричек не остановится на Силикатной, Остафьево, Щербинке, Бутово, Битце, Красном Строителе и Покровской.

Вместе с тем на Рижском направлении большая часть поездов со стороны Нахабина проследуют от и до станций Красный Балтиец и Курская, интервалы движения увеличат до 40 минут.

"В этом году мы вместе с РЖД откроем после реконструкции городской вокзал Курская. Для этого в выходные предстоит выполнить очередной этап модернизации путевой инфраструктуры. Работа масштабная, но чтобы не влиять на движение поездов в рабочие дни, проведем ее в выходные", – говорится в сообщении.

Ведомство указало, что для удобства пассажиров максимально сохранили поезда до станций, где можно сделать пересадку между МЦД и метрополитеном. Там появятся плакаты с удобными маршрутами проезда, чтобы помочь сориентироваться в условиях изменений.

Перед поездкой пассажиров призвали сверяться с графиком пригородных поездов на сайте перевозчика, строить маршруты в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт".

Между тем расписание пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится с 28 июля по 7 сентября. Это связано с ремонтно-путевыми работами по модернизации инфраструктуры. Часть электричек на участке Москва – Зеленоград-Крюково – Москва отменят на всем маршруте.

