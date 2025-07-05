Собянин рассказал о создании безопасных пешеходных маршрутов через пути МЦД

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столице возводятся безопасные пешеходные маршруты через пути Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Как отметил мэр столицы, после запуска МЦД интенсивность движения поездов выросла почти вдвое.

"Поэтому появилась необходимость в новых переходах через железнодорожные пути. Один из них на севере столицы – между Дмитровским шоссе (в районе дома № 29) и улицей Яблочкова", – отметил Собянин.

По его словам, сейчас на этом месте строится новый подземный переход под путями МЦД-1, который должны закончить в 2025 году.

Собянин также добавил, что несколько переходов проектируют:



через пути МЦД-2 в Текстильщиках (улица Грайвороновская, 5). Благодаря этому появится связь с Печатниками и комфортный маршрут до колледжа Президентской академии РАНХиГС;

под путями МЦД-1 в Тимирязевском районе, что позволит жителям перемещаться между Локомотивным проездом, улицей Комдива Орлова и Гостиничным проездом;

через пути МЦД-1 в районе улицы Зарянова в САО – ходить через Керамический проезд и пути будет безопасно и удобно.

Кроме того, напомнил мэр, подземный пешеходный переход рядом с улицей Яблочкова соединил районы Тимирязевский и Бутырский, в которых проживают больше 155 тысяч человек.

Сейчас в проектировании и строительстве находятся свыше 10 пешеходных переходов через пути МЦД. Их делают комфортными для всех категорий граждан.

Ранее Собянин совместно с гендиректором – председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым запустил новые поезда на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД). Они проехали на новой "Иволге 4.0".

В частности, были построены дополнительные магистральные пути, сократившие на треть интервалы отправления, увеличено количество пассажирских мест и обеспечена надежность работы.

