График поездов Ленинградского направления ОЖД изменится с 28 июля по 7 сентября

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Расписание пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится с 28 июля по 7 сентября. Это связано с ремонтно-путевыми работами по модернизации инфраструктуры, сообщила пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Часть электричек на участке Москва – Зеленоград-Крюково – Москва отменят на всем маршруте. При этом некоторые поезда проследует по укороченным маршрутом, а еще часть отправится по измененному расписанию.

Пассажирам рекомендовано ознакомиться с изменениями в графике электричек на информационных стендах станций, на сайте компании в разделе "Пассажирам", а также в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее изменилось расписание некоторых поездов Павелецкого и Киевского направлений Московской железной дороги (МЖД), в том числе МЦД-4. Это связано с проведением работ по замене стрелочных переводов на станциях Ожерелье, Латышская и Лесной городок.

На станции Латышская работы будут проводиться с 21:30 23 июля до 07:30 следующего дня. Движение на первом пути приостановят и организуют по соседним путям. Замена двух стрелочных переводов на станции Лесной городок запланирована на 26 и 27 июля, а также на 2 и 3 августа в интервале с 21:50 до 07:50.