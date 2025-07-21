Расписание поездов Павелецкого и Киевского направлений МЖД изменится с 22 июля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание некоторых поездов Павелецкого и Киевского направлений Московской железной дороги (МЖД), в том числе МЦД-4, изменится с 22 июля. Это связано с проведением работ по замене стрелочных переводов на станциях Ожерелье, Латышская и Лесной городок, сообщается на сайте перевозчика.

На станции Ожерелье технологическое окно запланировано 22 июля с 07:00 до 17:00. В этот период будет закрыт участок второго пути, движение организуют по соседним путям. В связи с этим у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также число остановок. Часть составов проследуют по укороченным маршрутам, другие поезда выведут из расписания.

На станции Латышская работы будут проводиться с 21:30 23 июля до 07:30 следующего дня. Движение на первом пути приостановят и организуют по соседним путям. Изменится расписание некоторых поездов, три состава выведут из графика, еще два будут курсировать по укороченному маршруту.

Замена двух стрелочных переводов на станции Лесной городок запланирована 26 и 27 июля, а также 2 и 3 августа в интервале с 21:50 до 07:50. На время работ не будет движения на участках первого и второго пути. У части электричек изменится расписание и количество остановок, другие проследуют укороченными маршрутами. Также несколько поездов отменят.

Перевозчик призвал пассажиров с пониманием отнестись к корректировкам и заранее ознакомиться с графиком движения поездов.

До 25 июля на Павелецком направлении МЖД изменен график ряда электричек из-за капремонта второго главного пути на перегоне Ожерелье – Пурлово. В рамках работ планируется обновить 10,1 километра пути. Специалисты заменят старую рельсошпальную решетку на новую, очистят и подсыплют щебеночный балласт, проведут выправку и сварку путей.