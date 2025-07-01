Собянин: на Ярославское направление МЖД вышли новейшие поезда "Иволга 4.0"

В Москве стартовало обновление подвижного состава на Ярославском направлении Московской железной дороги. Теперь здесь начали курсировать современные пригородные поезда "Иволга 4.0". Первых пассажиров новых составов встретили Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров на станции Ростокино.

В последние годы на Ярославском направлении проведена масштабная работа по развитию инфраструктуры: построены дополнительные магистральные пути, что позволило сократить интервалы движения на треть, а также возведен транспортно-пересадочный узел в Ростокино. В новых поездах расширены проходы и дверные проемы, увеличено количество дверей, что ускоряет посадку и высадку пассажиров.

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