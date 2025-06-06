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06 июня, 12:15

Транспорт

Поезд "Иволга 4.0" совершил тестовую поездку от Ярославского вокзала до Сергиева Посада

Поезд "Иволга 4.0" совершил тестовую поездку от Ярославского вокзала до Сергиева Посада

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Поезд "Иволга 4.0" в тестовом режиме проехал по маршруту от Ярославского вокзала до Сергиева Посада и обратно. Поездка состоялась в рамках подготовки к обновлению составов на Ярославском направлении.

Новая "Иволга" идет плавно и бесшумно и радует пассажиров повышенным уровнем комфорта. В частности, в салонах установлены мягкие сиденья, разъемы для подзарядки, а также есть сквозной проход от головы к хвосту поезда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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