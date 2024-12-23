"Альфа-Лизинг" рассказал о рисках страхового ремонта б/у запчастями

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Ключевым нововведением уходящего года для автовладельцев стали предложения страховщиков по ремонту авто по полисам ОСАГО б/у запчастями. По мнению авторов законопроекта, подобная мера позволит снизить стоимость и ускорить сроки ремонта авто в условиях дефицита запчастей. Однако в ГК "Альфа-Лизинг" видят риск ухудшения качества ремонта, роста числа ДТП, претензий со стороны автовладельцев, а также угонов авто "на разбор".

На данный момент правительство рассматривает инициативу Российского союза автостраховщиков (РСА) по организации восстановительного ремонта по ОСАГО с помощью б/у запчастей. По мнению авторов законопроекта, на фоне ухода из России зарубежных производителей на рынке образовался дефицит деталей.

Предложенная мера позволит повысить долю натурального возмещения по ОСАГО в форме восстановительного ремонта (сейчас она составляет только 5%, остальное приходится на денежные выплаты), снизить стоимость работ на 10–15%, а сроки ожидания ремонта – почти на 90%. В НИИ автомобильного транспорта (НИИАТ) рекомендовали утвердить перечень деталей и комплектующих, доступных для повторного использования, а также ограничить круг автомобилей для такого ремонта (например, исключить из него гоночные авто, транспорт скорой помощи, пожарных служб и прочее).

С одной стороны, в сложившейся рыночной ситуации (нехватка запчастей, их подорожание) решение выглядит логичным. Однако идея производить ремонт б/у запчастями без согласия автовладельца негативно отразится на застрахованных. Сейчас у россиян есть возможность выбора. Первый вариант – это быстрый ремонт б/у запчастями. Второй – ремонт с использованием новых деталей, который может затянуться, так как в ноябре Госдума даже приняла решение об увеличении сроков ремонта по ОСАГО до 45 дней. Последний – это получение денежной компенсации, которой на фоне высокой стоимости комплектующих часто не хватает на качественный ремонт.

Качество б/у запчастей даже при невысоком уровне износа ниже новых – как минимум с точки зрения оставшегося ресурса и отсутствия скрытых дефектов. Поэтому автовладелец должен самостоятельно взвешивать все за и против и принимать решение. Также пока нет ясности и по гарантии на ремонт, осуществленный с использованием таких запасных частей.

В будущем также необходимо определить технические нормативы, по которым будет оцениваться состояние и пригодность для повторного использования б/у запчастей, методы контроля за качеством ремонта с использованием таких деталей. Особенно в контексте запчастей, обеспечивающих безопасность эксплуатации авто. Например, дефекты или неполадки некоторых узлов ходовой части, которые не включены в перечень запрещенных к повторному использованию запчастей, на высокой скорости могут привести к аварии. Это может быть износ и поломка стабилизатора, выход из строя рулевой рейки и рулевых тяг.

На рынке есть сегмент восстановленных запчастей. Наиболее популярные группы восстановленных запчастей – это технически сложные и дорогие агрегаты. К ним относятся автоматическая трансмиссия, генераторы, стартеры, турбины. Организация ремонта с использованием восстановленных деталей может быть эффективной альтернативой инициативе использования б/у запчастей, так как при их изготовлении заменяются и сломанные, и просто изношенные элементы агрегата.

"Данная новация требует детальной проработки, так как последствия для автовладельцев могут быть очень серьезными. Например, высока вероятность роста аварий на дорогах из-за некачественного ремонта и изношенных запчастей, ухудшения технического состояния эксплуатируемых автомобилей. Не стоит забывать и о возможном росте угонов авто для разбора на запчасти. Более актуальным решением может стать применение восстановленных деталей", – отметил руководитель отдела развития дополнительных продуктов ГК "Альфа-Лизинг" Максим Давиденко.

Он отметил, что в процессе их ремонта меняются не только сломанные элементы агрегатов, но и те, что имеют превышающий нормативы износ. То есть такие запчасти максимально приближены к новым, заключил Давиденко.

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