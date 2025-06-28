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28 июня, 14:15

Город

Театральные и ландшафтные фестивали можно посетить на Тверском бульваре

Театральные и ландшафтные фестивали можно посетить на Тверском бульваре

День молодежи можно отпраздновать на площадках проекта "Лето в Москве"

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В Москве продолжается фестиваль "Лето в Москве" – в эти выходные для жителей и гостей открыты десятки интересных площадок по всему городу. На Тверском бульваре работают выставки, проходят театральные и ландшафтные фестивали, а также занятия йогой на свежем воздухе.

В парке имени Юрия Лужкова организованы соревнования по скейтбордингу. В саду "Эрмитаж" можно посетить тренировку по энергойоге с медитативными и вокальными практиками. На пляже № 3 в Серебряном бору проходят занятия по стретчингу с опытными инструкторами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
городвидеоМаксим ШаманинАлексей Пименов

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