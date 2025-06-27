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27 июня, 13:30

Спорт

В парке "Красная Пресня" пройдет чемпионат ЦАО по мини-футболу

В парке "Красная Пресня" пройдет чемпионат ЦАО по мини-футболу

Занятия по джампингу и йоге пройдут на Московском марафоне тренировок 28 и 29 июня

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Чемпионат ЦАО по футболу в формате 5 на 5 пройдет 28–29 июня

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В столичном парке "Красная Пресня" 28 и 29 июня состоится чемпионат Центрального административного округа по футболу в формате 5 на 5. Турнир приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В ТиНАО 28 июня запланирован окружной турнир по мини-футболу, который примет спорткомплекс "Десна". Кроме того, в округе пройдет спортивный праздник, посвященный Дню молодежи, гостей ждут 29 июня в парке "Красная Пахра".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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