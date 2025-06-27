В парке "Красная Пресня" пройдет чемпионат ЦАО по мини-футболу

В столичном парке "Красная Пресня" 28 и 29 июня состоится чемпионат Центрального административного округа по футболу в формате 5 на 5. Турнир приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В ТиНАО 28 июня запланирован окружной турнир по мини-футболу, который примет спорткомплекс "Десна". Кроме того, в округе пройдет спортивный праздник, посвященный Дню молодежи, гостей ждут 29 июня в парке "Красная Пахра".

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