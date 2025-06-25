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25 июня, 12:30

Спорт

Чемпионат ЦАО по футболу состоится в парке "Красная Пресня"

Чемпионат ЦАО по футболу состоится в парке "Красная Пресня"

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В парке "Красная Пресня" 28–29 июня пройдет чемпионат Центрального административного округа по футболу в формате 5 на 5 – турнир посвящен 80‑летию Победы в Великой Отечественной войне.

В Троицком и Новомосковском административных округах 28 июня состоится окружной турнир по мини‑футболу, соревнования можно будет увидеть в спорткомплексе "Десна". Кроме того, в субботу на "ВТБ Арене" пройдет финал чемпионата России по вольной борьбе среди мужчин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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