Московский школьник стал чемпионом мира по шахматам среди юниоров

12-летний московский школьник Матфей Юрасов стал чемпионом мира по шахматам в возрастной категории до 13 лет. Юный шахматист – воспитанник спортивной школы имени Михаила Ботвинника Московского дворца пионеров, одной из ведущих шахматных школ страны.

До мирового первенства Матфей неоднократно побеждал на чемпионатах Москвы и России. Всего сборную России на турнире представляли 48 юных шахматистов, половина из которых были из Москвы.

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