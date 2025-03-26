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26 марта, 07:30

Спорт

Александр Овечкин забил 889-ю шайбу в НХЛ

Александр Овечкин забил 889-ю шайбу в НХЛ

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Российский хоккеист и капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин еще на шаг приблизился к рекорду по количеству заброшенных шайб в истории Национальной хоккейной лиги. Минувшей ночью он забил гол в матче против "Виннипег Джетс", доведя свой личный счет до 889 шайб.

До достижения результата канадского хоккеиста Уэйна Гретцки ему осталось забросить шесть шайб. Несмотря на успех Овечкина, "Вашингтон" уступил сопернику в овертайме со счетом 2:3.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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