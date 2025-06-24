Жителям столицы рассказали, какие спортивные занятия предлагает проект "Лето в Москве"

Жители столицы могут попробовать себя в разных видах спорта на площадках проекта "Лето в Москве". Например, для любителей шахмат у гостиницы "Метрополь" работает "Шахматный сквер". На Тверском бульваре можно сразиться в "Камень, ножницы, бумагу".



Для тех, кто предпочитает активный отдых, организованы тренировки в рамках проекта "Спортивные выходные". Заняться спортом под руководством профессионалов можно на 54 площадках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.