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24 июня, 11:45

Спорт

Жителям столицы рассказали, какие спортивные занятия предлагает проект "Лето в Москве"

Жителям столицы рассказали, какие спортивные занятия предлагает проект "Лето в Москве"

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Жители столицы могут попробовать себя в разных видах спорта на площадках проекта "Лето в Москве". Например, для любителей шахмат у гостиницы "Метрополь" работает "Шахматный сквер". На Тверском бульваре можно сразиться в "Камень, ножницы, бумагу".

Для тех, кто предпочитает активный отдых, организованы тренировки в рамках проекта "Спортивные выходные". Заняться спортом под руководством профессионалов можно на 54 площадках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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