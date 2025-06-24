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24 июня, 07:30

Спорт

Томас Бах ушел с должности главы МОК

Томас Бах ушел с должности главы МОК

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Томас Бах ушел с должности главы Международного олимпийского комитета. Он руководил МОК с сентября 2013 года.

Выдающихся реформ он не провел, а под его началом комитет был постоянно втянут в скандалы, например из-за допинга, в употреблении которого обвинили российских спортсменов в 2016 году.

В 2020 году россияне выступали под нейтральным флагом из-за введенных МОК санкций. В 2021 году девиз Олимпиады дополнили словом "вместе", а год спустя России запретили участвовать в международных соревнованиях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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