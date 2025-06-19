Около полусотни мастеров йоги проведут бесплатные занятия под открытым небом на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 50 мастеров йоги проведут бесплатные занятия под открытым небом на ВДНХ, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В рамках проекта "Лето в Москве" 21 июня состоится празднование Международного дня йоги. На площадке возле Мичуринского сада для всех желающих будут организованы занятия, творческие мастер-классы и знакомство с индийской культурой.

Праздничная программа стартует с приветствия посла Индии в России Виная Кумара. Также телеведущий Николай Дроздов объяснит, как йога способствует долголетию. Музыкальные произведения исполнит австралийская певица Перукуа, которая практикует вокальную йогу.

Занятия будут проходить на открытом воздухе с 09:00 до 19:00. Участники смогут освоить разнообразные практики: йогу для укрепления суставов и реабилитации после травм, для молодых мам или снятия стресса. Москвичи могут принять участие в мероприятии бесплатно, однако для этого потребуется предварительная регистрация в туристическом сервисе Russpass.

Мероприятие организовано правительством Москвы и посольством Республики Индии.

Йога приносит пользу как для физического здоровья, так и для ментального, отметил ранее эксперт Андрей Тяжельников. По его словам, разные направления йоги включают в себя разные типы нагрузок, в том числе силовую, кардио, тренировку баланса, а также дыхательные упражнения, что положительно сказывается на общем самочувствии, здоровье мышц и суставов.