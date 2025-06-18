Врач рассказал о предстоящем Дне йоги на ВДНХ и пользе физической активности

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В субботу, 21 июня, на ВДНХ отметят Международный день йоги. Это хорошая возможность посетить сессии йоги под руководством опытных учителей из России и Индии, заявил главврач городской поликлиники № 220 Андрей Тяжельников Агентству "Москва".

Эксперт подчеркнул, что йога приносит пользу как для физического здоровья, так и для ментального.

"Йога, имея множество направлений, включает в себя самые разные типы нагрузок – силовую, кардио, тренировку баланса, а также дыхательные упражнения. Все это позитивно сказывается на общем самочувствии, здоровье мышц и суставов, а также положительно влияет на нервную систему", – объяснил медик.

Тяжельников также подчеркнул, что перед началом занятий необходимо посоветоваться с врачом о допустимости подобных нагрузок, так как у занятий йогой есть ряд противопоказаний. Среди них, например, злокачественные образования, воспалительные заболевания и периоды обострения хронических болезней.

Зарегистрироваться на занятие по йоге можно на сайте турсервиса Russpass.

Между тем марафон тренировок пройдет в Южном спортивном ядре Олимпийского комплекса "Лужники" 28 и 29 июня. Принять участие в мероприятии смогут опытные и начинающие поклонники здорового образа жизни. Для юных гостей будет разработана специальная программа, включающая в себя спортивные и развлекательные мероприятия.

В ходе марафона гости смогут посетить групповые занятия по различным направлениям, в том числе по джампингу, стретчингу, фит-року, йоге и зумбе. Также пройдут танцевальные и детские тренировки. Занятия будут проводиться под руководством тренеров из ведущих спортивных студий Москвы.

