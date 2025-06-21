Чемпионат Европы по кикбоксингу в Молдавии отменен из-за недопуска россиян

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Чемпионат Европы по кикбоксингу, который должен был пройти с 22 по 29 июня в Молдавии, не состоится из-за того, что россиян не допустили до этого турнира. Об этом ТАСС рассказал генсек Федерации кикбоксинга России Владимир Филатов.

Он напомнил, что российская и международная федерации закрепили свои отношения в статусе равнозначных партнеров на встрече в Москве. Недавно стороны провели консультации, в результате которых было принято решение перенести проведение чемпионата Европы на следующий год.

"Мы уже начали поиск стран, которые могут принять данное соревнование", – уточнил Филатов.

Россияне должны были выступить на этом турнире с флагом и гимном страны. Такое решение было принято после подписанного соглашения между Международной федерацией кикбоксинга и Федерацией кикбоксинга России.

Ранее получившие нейтральный статус российские спортсмены отказались участвовать в ближайших турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Причиной такого решения стали многочисленные необоснованные и предвзятые отказы специального комитета федерации в допуске на соревнования гимнастам и гимнасткам из РФ.

