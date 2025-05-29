15min.lt: литовские пловцы отказались вставать на один пьедестал с россиянами в Тайване

Фото: 123RF/gorodenkoff

Пловцы из Литвы не захотели выходить на награждение вместе с российскими атлетами, которые выступали на Всемирных играх ветеранов спорта (World Masters Games 2025) в Тайване под флагом РФ. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на местное издание 15min.lt.

Литовские спортсмены Аушра Гарджюлене, Сигитас Каткявичюс и Лина Белинене таким образом выразили свое несогласие с тем, что россияне участвуют в международных турнирах. Пловчиха Белинене и вовсе указала, что они были вынуждены соревноваться с атлетами из РФ в одной эстафете.

Именно поэтому литовские спортсмены предпочли не выходить на один пьедестал с "представителями из недружественной страны", потребовав, чтобы их наградили отдельно.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал несчастной трехкратную чемпионку Европы по борьбе вольным стилем Ирину Коляденко, которая отказалась пожимать руку россиянам. Он предположил, что "начальство" убедило украинскую спортсменку поступить подобным образом.

Мамиашвили напомнил, что в спорте рукопожатие является обязательной процедурой, демонстрирующей уважение к противнику. При этом Коляденко не только отказалась пожимать руку россиянам, но и высказала негативное отношение к их допуску на международные турниры. По ее мнению, спортсмены из России "недостойны соревноваться с украинцами".

