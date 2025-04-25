Олимпийская чемпионка Журова заявила о попытке рассорить россиян через спорт

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила о попытке рассорить граждан России через спорт, передает Sport24.

По мнению спортсменки, международные федерации, предлагающие россиянам выступать в нейтральном статусе, вселяют в атлетов сомнения, поскольку одни согласны на такие условия, а другие – нет.

"С их точки зрения, стратегически правильно рассорить наш народ на этой почве, чтобы было два лагеря. Они хотят посеять хаос и занимаются этим", – пояснила Журова.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) отказала российской гимнастке Лале Крамаренко в предоставлении нейтрального статуса. Причиной стало несоответствие критериям допуска на международные состязания.

В результате спортсменка направила жалобу на решение FIG. Более того, апелляции подали и другие девушки, которые представляют российскую сборную по художественной гимнастике. Среди них – Милена Щенятская, Владислава Шаронова и Карина Киреева.