Сын Эрдогана Билал призвал вернуть Россию на Олимпийские игры

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России необходимо вернуть право участия на Олимпийских играх. Об этом в интервью ТАСС заявил сын турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, глава Всемирной конфедерации этноспорта (WEC) Билал Эрдоган.

"Российские спортсмены должны быть на всех спортивных соревнованиях – с флагом, с честной борьбой. Спорт не должен быть политизирован. Политика и спорт – это разные вещи", – отметил Эрдоган.

Глава WEC также подчеркнул, что в данный момент нет четких правил относительно возможности исключения спортсменов по политическим причинам. Эрдоган напомнил, что, в отличие от российских атлетов, израильские спортсмены могут выступать на любых соревнованиях. По его словам, сложившая ситуация является нелогичной и несправедливой.

Председатель конфедерации добавил, что спорт необходим для служения делу мира. Однако отстранение атлетов только препятствует укреплению взаимопонимания, а также уменьшает интерес людей к спортивным событиям и подрывает конкуренцию среди спортсменов.

Между тем не исключено, что российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде в 2026 году. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее заявил, что наиболее вероятным выглядит участие в ОИ российских бобслеистов и лыжников.

Также сообщалось, что представители РФ смогут принять участие в Олимпиаде 2026 года в рамках выступлений ски-альпинистов. Кроме того, продолжаются переговоры о возвращении россиян в фигурное катание, шорт-трек, конькобежный спорт и другие виды соревнований. Тем не менее выступать атлетам придется в нейтральном статусе.