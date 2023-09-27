Сборная Украины снялась с чемпионата мира по пляжному футболу из-за участия белорусов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Украинская сборная по пляжному футболу отказалась от выступления на чемпионате мира из-за участия в нем национальной команды Белоруссии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ассоциации пляжного футбола Украины.

Отмечается, что ранее организация и Украинская ассоциация футбола обратились в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Всемирную организацию пляжного футбола с просьбой отстранить белорусскую команду от участия в турнире. Им отказали в просьбе, белорусские спортсмены выступят на чемпионате с национальной символикой.

В апреле власти Украины запретили своим спортсменам соревноваться с атлетами из РФ и Белоруссии. Согласно прошлой версии приказа, министры обязаны были прекращать командировки украинских спортсменов, если выяснялось, что в состязаниях участвуют россияне и белорусы.

Однако в июне министерство молодежи и спорта Украины изменило в формулировке в соответствующем приказе. Так, вместо прямого слова "запрет" в текст приказа было введено положение о том, что Украина не будет командировать делегации на соревнования, где принимают участие спортсмены из России и Белоруссии.

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