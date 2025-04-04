В Москве началось благоустройство территории комплекса "Лужники"

В Москве стартовало благоустройство территории олимпийского комплекса "Лужники". Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Главная цель – превратить "Лужники" в современное общественное пространство и один из лучших парков города, где можно будет не только отдыхать всей семьей, но и проводить международные соревнования.

Работы пройдут поэтапно, чтобы комплекс не закрывался полностью. В этом году обновят центральную площадь перед Большой спортивной ареной – там уже идет монтаж свай для будущих павильонов и модернизация инженерных систем.

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