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25 июня, 07:15

Спорт

В Москве открылась регистрация на ночной велофестиваль

В Москве открылась регистрация на ночной велофестиваль

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В столице стартовала регистрация на ночной велофестиваль, который состоится 5 июля. Участникам предстоит преодолеть маршрут длиной 27 километров – от Лужнецкой набережной до парка "Сокольники".

Для гостей фестиваля подготовлена развлекательная программа продолжительностью четыре часа.

Принять участие можно бесплатно, однако требуется предварительная регистрация и наличие экипировки: шлема, защиты для локтей и коленей, а также велосипедных фонарей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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