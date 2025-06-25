В Москве открылась регистрация на ночной велофестиваль

В столице стартовала регистрация на ночной велофестиваль, который состоится 5 июля. Участникам предстоит преодолеть маршрут длиной 27 километров – от Лужнецкой набережной до парка "Сокольники".

Для гостей фестиваля подготовлена развлекательная программа продолжительностью четыре часа.

Принять участие можно бесплатно, однако требуется предварительная регистрация и наличие экипировки: шлема, защиты для локтей и коленей, а также велосипедных фонарей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.