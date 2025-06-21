Врач Панина: йога поможет предотвратить развитие артрита

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Регулярные занятия йогой помогут избежать развития артрозов, повысят адаптивность организма к стрессу и улучшат работу легких. Об этом Москве 24 рассказала инструктор по йоге Ирина Панина.

21 июня празднуется Международный день йоги. По словам эксперта, эта мягкая анаэробная нагрузка улучшает циркуляцию лимфы и крови, а также выводит из тела токсины.

"Кроме того, во время практики растягиваются связки и суставы, что помогает предотвратить развитие артритов и артрозов", – рассказала врач.





Ирина Панина инструктор по йоге К тому же тренируются легкие – все за счет глубокого дыхания и упражнений, которые "раскрывают" дыхательные органы и распрямляют спину. Это также хорошо отражается на осанке.

Также йога улучшает стрессоустойчивость: она убирает скованность тела, из-за которой развивается кислородное голодание. А благодаря этому улучшаются адаптивные способности психики, отметила инструктор.

Панина также подчеркнула, что йога не требует выполнения техники через боль и преодоление.

"Благодаря этому, ей можно заниматься в любое время, а также пожилым", – заключила она.

Ранее портал мэра и правительства Москвы сообщил, что 21 июня около 50 мастеров йоги проведут бесплатные занятия на ВДНХ под открытым небом. Мастер-классы будут доступны для всех желающих с 09:00 до 19:00.