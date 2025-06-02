Врач Катулин: контрастный душ ускорит восстановление мышц после тренировки

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Контрастный душ и массажи помогут избавиться от мышечной боли после тренировок. Об этом Москве 24 рассказал спортивный врач, травматолог Артем Катулин.

Он отметил, что во время занятий спортом тканям требуется больше кислорода. Когда его не хватает, в мышцах образуется молочная кислота.

"Следовательно, накапливается жидкость, что приводит к отекам. Они, в свою очередь, и вызывают болезненные ощущения. Боль также может возникать из-за микротравм мышечных волокон во время занятий", – указал врач.

Он добавил, что в процессе тренировки в организме увеличивается и количество свободных радикалов, что тоже повреждает мышечную ткань.





Артем Катулин спортивный врач, травматолог При регулярной физической активности важно контролировать уровень микро- и макроэлементов, в частности, цинка и магния. Они ускоряют процессы восстановления.

Кроме того, при болях специалист посоветовал принимать контрастный душ. Это помогает организму испытать шок, который стимулирует восстановление мышц.

"Также этот способ улучшает лимфодренаж, выводящий из организма вредные вещества. По такому же принципу действует и сеанс массажа", – заключил Катулин.

Ранее врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев предупредил об опасности занятий спортом в жару. По его словам, физическая активность может спровоцировать тромбообразование, аритмию и даже остановку сердца.

