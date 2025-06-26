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26 июня, 11:45

Город

На сайте проекта "Лето в Москве" можно подобрать события по интересам

На сайте проекта "Лето в Москве" можно подобрать события по интересам

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В разделе сайта проекта "Лето в Москве" можно узнать, где продают свежие ягоды, и подобрать события по интересам. Флагманская площадка находится на Болотной площади, где проходят встречи с писателями, музыкальные вечера и мастер-классы.

Например, на "Книге в городе" дети участвуют в сказкотерапии, читают и обсуждают книги вместе с библиотекарями, а по вечерам на площадке звучит живая музыка. На Пушкинской площади 28 июня выступит олимпийская чемпионка Ирина Слуцкая, она прочтет отрывки из произведений А. Н. Островского.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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