26 июня, 11:45Город
На сайте проекта "Лето в Москве" можно подобрать события по интересам
В разделе сайта проекта "Лето в Москве" можно узнать, где продают свежие ягоды, и подобрать события по интересам. Флагманская площадка находится на Болотной площади, где проходят встречи с писателями, музыкальные вечера и мастер-классы.
Например, на "Книге в городе" дети участвуют в сказкотерапии, читают и обсуждают книги вместе с библиотекарями, а по вечерам на площадке звучит живая музыка. На Пушкинской площади 28 июня выступит олимпийская чемпионка Ирина Слуцкая, она прочтет отрывки из произведений А. Н. Островского.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.