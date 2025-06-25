Барическая "ухабина" ожидает москвичей 26 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Барическая "ухабина" ожидается в Москве в четверг, 26 июня. В этот день атмосферное давление понизится до 733 миллиметров ртутного столба, заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, явление связано с циклоном "Зирос".

"Учитывая, что рекорд минимального атмосферного давления для 26 июня, установленный в 1993 году, составляет 974,9 гектопаскаля – 731,2 миллиметра ртутного столба, то нового экстремума давления все-таки не будет", – отметил собеседник агентства.

Тишковец уточнил, что прогнозируемое атмосферное давление на 14 единиц ниже нормы. При этом во второй половине четверга показания барометров начнут увеличиваться, однако в выходные, 28 и 29 июня, атмосферное давление "не дотянет" трех единиц до климатической нормы – 747 миллиметров ртутного столба, резюмировал он.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что низкое атмосферное давление негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

Однако неблагоприятные погодные условия не являются непосредственной причиной болезни, а "играют лишь роль провоцирующего или раздражающего внешнего фактора и говорят о снижении функциональных возможностей организма", объяснила она.