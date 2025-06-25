25 июня, 14:15Общество
Прохладная и дождливая погода ожидается в Москве с 27 по 29 июня
По словам синоптиков, дни с 27 по 29 июня будут похожи друг на друга: температура незначительно превысит 20 градусов, ожидаются ветер и периодические дожди. О жарком лете пока говорить не приходится.
Кроме того, в пятницу прогнозируется аномально низкое атмосферное давление – всего 734 миллиметра ртутного столба, что близко к антирекордным значениям. Метеозависимым москвичам советуют быть внимательнее к своему самочувствию.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.