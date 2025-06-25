Прохладная и дождливая погода ожидается в Москве с 27 по 29 июня

По словам синоптиков, дни с 27 по 29 июня будут похожи друг на друга: температура незначительно превысит 20 градусов, ожидаются ветер и периодические дожди. О жарком лете пока говорить не приходится.

Кроме того, в пятницу прогнозируется аномально низкое атмосферное давление – всего 734 миллиметра ртутного столба, что близко к антирекордным значениям. Метеозависимым москвичам советуют быть внимательнее к своему самочувствию.

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